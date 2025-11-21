В Москве прошла десятая Международная конференция по искусственному интеллекту

В Москве прошла десятая, юбилейная, Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey, где российские и зарубежные эксперты делятся трендами индустрии.

Конференция длилась 3 дня. Первый день посвятили применению генеративного искусственного интеллекта в повседневной жизни человека, социальной сфере, а также его развитию в ближайшем будущем. Во второй день обсудили применение ив экономике и бизнес-процессах.

Завершил конференцию день искусственного интеллекта в науке, в ходе которого выступили ученые из России, Китая, Индии, Сербии, Бразилии и других стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.