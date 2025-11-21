Лауреатов премии "Лидеры искусственного интеллекта" назвали в Москве. В номинации "За разработку ИИ-сервиса" отметили столичное решение "Генеративное проектирование в строительстве".

Сервис интегрирован в цифровой двойник города и помогает принимать более 2 тысяч управленческих решений в год.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в Москве работают уже более 120 проектов с искусственным интеллектом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.