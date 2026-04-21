В России запустили первое мобильное приложение для людей на инвалидных колясках. Его назвали "Точка доступа". С помощью приложения можно проверить городские локации на доступность.

Сервис собирает информацию о заведениях по 9 критериям, которые разработали люди с инвалидностью. Это, например, удобный пандус, оборудованный туалет и свободное перемещение внутри и от парковки. По словам создателей приложения, данные в нем более полные, чем в онлайн-картах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.