17 апреля, 07:15
Онлайн-кинотеатры начали блокировать доступ к контенту при VPN
Российские онлайн-кинотеатры начали предупреждать пользователей о проблемах с доступом к контенту при включенном VPN. Ранее аналогичные уведомления появились в приложениях маркетплейсов, заведений общественного питания и операторов связи.
Это происходит на фоне недавних заявлений главы Минцифры РФ Максута Шадаева о необходимости снизить использование VPN и других средств обхода блокировок в стране.
