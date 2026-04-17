Онлайн-кинотеатры начали блокировать доступ к контенту при VPN

Российские онлайн-кинотеатры начали предупреждать пользователей о проблемах с доступом к контенту при включенном VPN. Ранее аналогичные уведомления появились в приложениях маркетплейсов, заведений общественного питания и операторов связи.

Это происходит на фоне недавних заявлений главы Минцифры РФ Максута Шадаева о необходимости снизить использование VPN и других средств обхода блокировок в стране.

