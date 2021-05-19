"Яндекс.Лавка" сообщила о восстановлении после технического сбоя

Сервис "Яндекс.Лавка" сообщил о восстановлении после технического сбоя. Ранее курьеры в Перове и Новогирееве столкнулись с неожиданной ситуацией.

На доход доставщика влияет количество заказов в день. Если заказов нет, компания все-равно платит, но так называемую минимальную гарантию. И как же удивились курьеры, не обнаружив обычной суммы, хоть и оказалось таких немного.

Доставщикам пришлось обратиться в союз курьеров России. Оказалось, сюрпризом ситуация стала не только для курьеров, но и для самой компании. Выяснилось, что произошел технический сбой программы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.