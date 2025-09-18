Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 18:30

Технологии

Тренд оживления фото стал популярным в соцсетях

Тренд оживления фото стал популярным в соцсетях

"Техно": как одно имя с миллиардером может сломать бизнес

"Новости дня": мессенджер MAX может стать цифровым аналогом паспорта

"Это Москва. Туризм": куда идти знакомиться с роботами

В России туристы смогут заселяться в отели по биометрии

Оживление фотографий при помощи ИИ стало трендом в Сети

Первый день форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" прошел в "Зарядье"

В соцсетях завирусился ролик со взломом домофона при помощи нейросети

Нейросеть стала лидером политической партии в Японии

Выездная регистрация подтвержденных биометрических данных появилась в России

В соцсетях набирает популярность тренд с оживлением фотографий. С помощью нейросети пользователи могут придумать любой сюжет анимации и получить четырехсекундное видео.

Для этого в приложении Алиса нужно нажать кнопку "Оживи фото", загрузить изображение и ввести описание сюжета. Сервис работает бесплатно и доступен без VPN. Можно использовать готовые подсказки, а результат сохранить или поделиться им по ссылке.

Таким образом, пользователи оживляют аватары для соцсетей, семейные снимки, создают прототипы анимаций для учебы или интерфейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоАлексей Лазаренко