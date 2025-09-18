Тренд оживления фото стал популярным в соцсетях

В соцсетях набирает популярность тренд с оживлением фотографий. С помощью нейросети пользователи могут придумать любой сюжет анимации и получить четырехсекундное видео.

Для этого в приложении Алиса нужно нажать кнопку "Оживи фото", загрузить изображение и ввести описание сюжета. Сервис работает бесплатно и доступен без VPN. Можно использовать готовые подсказки, а результат сохранить или поделиться им по ссылке.

Таким образом, пользователи оживляют аватары для соцсетей, семейные снимки, создают прототипы анимаций для учебы или интерфейсов.

