Скандал с Тейлор Свифт заставил ИИ-разработчиков пересмотреть политику безопасности

Период бесконтрольных дипфейков уходит в прошлое. Недавний скандал с певицей Тейлор Свифт заставил ИИ-разработчиков пересмотреть политику безопасности. Теперь нейросеть американского бизнесмена Илона Маска не может создавать сомнительные фото людей.

Российские законодатели уже давно разработали механизмы защиты прав на образ. Все больше знаменитостей регистрируют свою внешность как товарный знак, чтобы никто не мог заработать на их образе без спроса. Например певцы Михаил Шуфутинский и Миа Бойка уже получили права на свои лица как на товарные знаки.

