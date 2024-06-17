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17 июня, 07:30

Технологии

Москва стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов"

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Москва сохранила лидерство в рейтинге цифровизации городского хозяйства среди российских мегаполисов "IQ городов". Отмечается, что столица занимает первое место шесть лет подряд, в числе лучших среди крупных городов – Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Пермь.

Город применяет информационные технологии в ЖКХ, здравоохранении, образовании, транспорте и многих других сферах. Известно, что столица ежегодно переводит в электронный формат и модернизирует более 100 услуг и сервисов.

Какие приложения пользуются у жителей столицы наибольшей популярностью? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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