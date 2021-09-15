Паспортный контроль в Шереметьево можно пройти по отпечаткам пальцев

За границу можно будет улететь "по лицу" и "пальчикам". В аэропорту Шереметьево запустили первую в России автоматизированную систему паспортного контроля.

Она проверяет подлинность паспорта и идентифицирует пассажира с помощью биометрических данных. Пройти контроль можно с помощью лица и отпечатка пальца.

Представители аэропорта сообщают, что вся процедура займет всего 35 секунд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.