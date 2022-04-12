Эксперт рассказал, как теперь пользоваться "Сбербанком Онлайн"

Приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS из-за введенных санкций.

О том, что теперь делать владельцам гаджетов и как им дальше пользоваться Сбером, рассказал главный редактор видеожурнала о гаджетах Максим Хорошев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.