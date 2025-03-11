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11 марта, 07:45

Технологии

Россияне активно начали переходить на отечественные бренды техники

Россияне активно начали переходить на отечественные бренды техники

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Россияне активно начали переходить на отечественные бренды техники. Благодаря этому в прошлом году продажи в этой сфере заметно выросли по сравнению с 2023 годом.

По словам руководителя пресс-службы группы "М.Видео-Эльдорадо" Анны Гусевой, рост в некоторых категориях магазина составил 164% в количественном выражении. Больше всего граждане приобретали акустические, а также игровые системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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