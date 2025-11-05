Форма поиска по сайту

05 ноября, 07:45

Технологии

В США решили официально запретить браки между человеком и нейросетью

В США решили официально запретить браки между человеком и нейросетью

Власти американского штата Огайо официально запретили браки между человеком и нейросетью. Искусственный интеллект теперь не сможет владеть имуществом или выполнять юридические функции супруга.

На такие решительные меры власти пошли, изучив результаты опросов. Каждый пятый респондент заявил, что у него "сложилась эмоциональная связь" с чат-ботом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологииза рубежомвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

