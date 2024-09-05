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05 сентября, 11:30

Технологии

Российский мобильный оператор Tele2 изменил свое название на T2 и провел ребрендинг

Российский мобильный оператор Tele2 изменил свое название на T2 и провел ребрендинг

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Российский мобильный оператор Tele2 изменил свое название на T2. Компания провела ребрендинг, сменила название и представила новый логотип. Ночью сотрудники меняли вывески в салонах и главном офисе компании.

Т2 обещает сохранить преемственность, став при этом номером один на рынке сотовой связи. Изменения проходят под слоганом "Другие правила. Новый уровень". Они продиктованы тем, что возможности оператора, в том числе технические, намного шире прежнего бренда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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