В Москве стартовал индустриальный медиафорум

В креативном кластере "Сколково" стартовал трехдневный индустриальный медиафорум. Площадка объединила крупнейшие отраслевые компании – от каналов и вещателей до производителей оборудования и разработчиков инновационных решений.

В рамках форума организованы выставочная и переговорная зоны, где участники представят свои проекты и достижения. Также пройдут фестивали, мастер-классы, конкурсы и вручения специальных премий.

