В метавселенные хотят внедрить контролирующие органы

Власти решили взять под контроль виртуальное пространство. Эксперты Роскомнадзора проанализировали риски развития игровых метавселенных. Это виртуальная реальность, где люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через аватары.

Первой компанией, которая объявила о начале работы над созданием метавселенной, стал Facebook. Холдинг даже сменил название на Meta Platforms. А в России о планах создать метавселенную заявлял разработчик игр MyTona. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.