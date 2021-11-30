Путин призвал определить модель по защите персональной информации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Необходимо определить правильную модель по защите персональной информации, заявил Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"Нужно определить модель работы с большими массивами информации, основанную на безусловной защите безопасности персональных данных", – сказал президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что цифровая трансформация и внедрение новых технологий окажут серьезный эффект на развитие национальной экономики и повышение производительности труда, а также увеличение доходов россиян.

Ранее Владимир Путин призвал убрать барьеры в развитии искусственного интеллекта. По мнению российского лидера, необходимо прорабатывать соответствующую нормативно-правовую базу.

