Путин призвал определить модель по защите персональной информации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Необходимо определить правильную модель по защите персональной информации, заявил Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
"Нужно определить модель работы с большими массивами информации, основанную на безусловной защите безопасности персональных данных", – сказал президент РФ.
Глава государства подчеркнул, что цифровая трансформация и внедрение новых технологий окажут серьезный эффект на развитие национальной экономики и повышение производительности труда, а также увеличение доходов россиян.
Ранее Владимир Путин призвал убрать барьеры в развитии искусственного интеллекта. По мнению российского лидера, необходимо прорабатывать соответствующую нормативно-правовую базу.