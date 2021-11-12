Путин усомнился в существовании души у искусственного интеллекта

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Владимир Путин заявил, что ему трудно представить наличие души у искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе конференции AI Journey 2021 президент РФ оценил мультфильм-сказку, полностью созданную нейросетью.

"Трудно себе представить, чтобы искусственный интеллект начал сопереживать, имел душу, что называется. Но вот то, что вы делаете, конечно, может быть предтечей того, в чем сегодня еще многие, и ваш покорный слуга тоже, сомневаются", – заявил Путин.

Глава государства оценил, что у технологий искусственного интеллекта есть перспективы, а итоговый результат их применения получается красивым.

Ранее Владимир Путин призвал убрать барьеры в развитии искусственного интеллекта. По мнению российского лидера, необходимо прорабатывать соответствующую нормативно-правовую базу.