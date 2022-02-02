Эксперт оценил идею властей РФ регулировать метавселенные

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков оценил идею правового регулирования метавселенных.

"Там могут появиться какие-то новые способы мошенничества или опять же новые способы несанкционированных митингов, потому что мы понимаем, что, с одной стороны, когда люди что-то обсуждают у себя в мессенджере в групповом чате, это все-таки не является митингом, это все-таки выступление", – заявил специалист.

Эксперты и участники рынка разошлись во мнениях об опасности метавселенных. Одни считают риски преувеличенными, а другие настаивают на разработке отдельного регулирования виртуальной реальности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.