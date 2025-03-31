Ларисе Долиной вернули квартиру, которую она потеряла из-за мошенников

Суд признал сделку по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной недействительной. Ранее артистка стала жертвой мошенников. В ходе разбирательств было доказано, что в момент принятия решения Долина находилась в недееспособном состоянии

При этом покупательнице, которая приобрела квартиру легально, в праве на жилье отказали. В итоге она осталась и без денег, и без жилплощади.

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