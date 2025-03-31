Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 12:45

Происшествия

Ларисе Долиной вернули квартиру, которую она потеряла из-за мошенников

Ларисе Долиной вернули квартиру, которую она потеряла из-за мошенников

Житель Нижегородской области лишился прав из-за пьяной езды на самокате

Верховный суд РФ обязал родителей оплачивать услуги ЖКХ за детей, живущих отдельно

"Московский патруль": участника популярного ТВ-шоу заподозрили в мошенничестве

"Московский патруль": суд вынес приговор бывшему начальнику ОМВД по Басманному району

Суд признал сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной недействительной

Под домашний арест отправили экс-жену отца мальчика, пострадавшего от хаски в Сочи

"Московский патруль": суд арестовал главу охранного агентства Мартынова

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала приговор

Апелляционный комитет суда утвердил оправдательный приговор бывшим лидерам FIFA и UEFA

Суд признал сделку по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной недействительной. Ранее артистка стала жертвой мошенников. В ходе разбирательств было доказано, что в момент принятия решения Долина находилась в недееспособном состоянии

При этом покупательнице, которая приобрела квартиру легально, в праве на жилье отказали. В итоге она осталась и без денег, и без жилплощади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествияшоу-бизнесвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика