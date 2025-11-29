Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 10:15

Происшествия

Суд арестовал организатора подмосковного рехаба до 22 января

Суд арестовал организатора подмосковного рехаба до 22 января

Суд завершил дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Суд арестовал организатора подмосковного рехаба, где избивали подростков

"Московский патруль": суд вынес приговор мошенникам, обманувшим певицу Ларису Долину

Обманувшие певицу Долину мошенники получили от 4 до 7 лет лишения свободы

Суд назначил каждому фигуранту по делу Долиной штраф около 1 миллиона рублей

Обвиняемых в мошенничестве с жильем Долиной осудили на сроки от 4 до 7 лет

Суд Балашихи вынесет приговор обвиняемым в мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Балашихинский суд огласит приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Суд арестовал организатора сети реабилитационных центров в Подмосковье Анну Хоботову до 22 января. Предпринимательница, добровольно явившаяся к следователям, не признала вину в оказании небезопасных услуг, истязании и ограничении свободы несовершеннолетних.

По данным прокуратуры, в филиале в Дедовске находились 23 ребенка, которые систематически подвергались физическому и психологическому насилию, были лишены нормального питания и образования. Следствие допросило 24 подростка и их родителей, назначило комплекс экспертиз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоИван Евдокимов

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика