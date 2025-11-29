Суд арестовал организатора подмосковного рехаба до 22 января

Суд арестовал организатора сети реабилитационных центров в Подмосковье Анну Хоботову до 22 января. Предпринимательница, добровольно явившаяся к следователям, не признала вину в оказании небезопасных услуг, истязании и ограничении свободы несовершеннолетних.

По данным прокуратуры, в филиале в Дедовске находились 23 ребенка, которые систематически подвергались физическому и психологическому насилию, были лишены нормального питания и образования. Следствие допросило 24 подростка и их родителей, назначило комплекс экспертиз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.