28 декабря, 09:15

Московский городской суд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

"Московский патруль": суд в Подмосковье вынес решение по делу экс-судьи Тришкина

Мосгорсуд обязал певицу Долину выселиться из проданной квартиры

Адвокат Лурье рассказала, какие вещи должны остаться в квартире Долиной

Долиной дали пять дней на выселение из квартиры в Хамовниках

Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках

Долина попросила Лурье дать ей пожить несколько месяцев в квартире Хамовниках

Рассмотрение иска о выселении Долиной из квартиры состоится в Мосгорсуде 25 декабря

Суд арестовал директора пансионата в Подмосковье после отравления постояльцев

Москвичи смогут подать в суд на телефонных мошенников

Московский городской суд окончательно решил судьбу квартиры народной артистки Ларисы Долиной в Хамовниках. Суд удовлетворил иск новой собственницы Полины Лурье и постановил выселить певицу, а также снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Решение подлежит немедленному исполнению и вступит в силу 30 декабря.

Адвокат Ларисы Долиной заявила, что певица готова освободить квартиру и просила время до 10 января. Однако адвокат Полины Лурье настаивает на немедленном выселении. Лурье должна въехать в пятикомнатную квартиру, купленную за 112 миллионов рублей полтора года назад. Резонансное дело спровоцировало рост числа аналогичных исков и кризис доверия на рынке вторичного жилья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийЕлена Любимова

