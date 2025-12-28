Московский городской суд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

Московский городской суд окончательно решил судьбу квартиры народной артистки Ларисы Долиной в Хамовниках. Суд удовлетворил иск новой собственницы Полины Лурье и постановил выселить певицу, а также снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Решение подлежит немедленному исполнению и вступит в силу 30 декабря.

Адвокат Ларисы Долиной заявила, что певица готова освободить квартиру и просила время до 10 января. Однако адвокат Полины Лурье настаивает на немедленном выселении. Лурье должна въехать в пятикомнатную квартиру, купленную за 112 миллионов рублей полтора года назад. Резонансное дело спровоцировало рост числа аналогичных исков и кризис доверия на рынке вторичного жилья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.