В Перми началось заседание суда по делу Тимура Бекмансурова

В Пермском краевом суде началось заседание по делу Тимура Бекмансурова, который прошлой осенью устроил стрельбу в государственном университете. Подсудимый полностью признал вину и попросил снисхождения, ссылаясь на инвалидность и активное сотрудничество со следствием. Сторона обвинения попросила для него пожизненное заключение.

Трагедия в Пермском госуниверситете случилась 20 сентября прошлого года. Студент юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из оружия. В результате погибли шесть человек, еще более 40 получили ранения и травмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

