Обвиняемых в мошенничестве с жильем Долиной осудили на сроки от 4 до 7 лет

Балашихинский суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной. Четырех обвиняемых, участвовавших в перевозке и перечислении денег, приговорили к срокам от 4 до 7 лет колонии. Певица самостоятельно передала средства, но была введена в заблуждение.

Эксперт по недвижимости Зара Назарян сообщила, что риэлторское сообщество внесло инициативу изменить правила расчетов, предлагая передавать деньги только после подписания акта приема-передачи и устанавливая взаимный порядок возврата средств и недвижимости при признании сделки недействительной.

