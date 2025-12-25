Адвокат Лурье рассказала, какие вещи должны остаться в квартире Долиной

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, какие вещи должны будут остаться в квартире народной артистки Ларисы Долиной после ее выселения. В ближайшие несколько дней певица должна покинуть свою бывшую квартиру в Хамовниках по решению суда.

По словам адвоката, по договору купли-продажи есть целый список вещей, которые останутся в квартире. К ним относятся, например, сантехника и предметы мебели.

