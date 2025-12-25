Долиной дали пять дней на выселение из квартиры в Хамовниках

Суд обязал народную артистку Ларису Долину в течение пяти дней добровольно выехать из квартиры в районе Хамовники. Певица должна выписаться из жилья вместе с родственниками и освободить помещение.

Если этого не произойдет, к делу подключатся судебные приставы и полиция для принудительного выселения, которое включает смену замков и доставку вещей на ответственное хранение. У Долиной также есть три дня на обжалование решения суда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.