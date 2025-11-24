Форма поиска по сайту

24 ноября, 21:00

Шоу-бизнес

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 ноября

Блогер Артем Чекалин отказался от комментариев во время заседания суда

Блогер Чекалин положительно отнесся к четвертой беременности своей экс-супруги

Заседание по делу Чекалиных завершилось в Гагаринском суде

Блогер Лерчек рассказала, что ее укачало во время поездки на заседание

Блогер Чекалина впервые появилась с новым спутником на заседании суда

Блогер Лерчек появилась в суде с новым спутником

Беременная блогер Лерчек прибыла в Гагаринский суд на заседание

"Московский патруль": суд арестовал экс-полицейского, сбившего женщину в Подмосковье

Прокурор по делу Ларисы Долиной запросил для обвиняемых от 6 до 9,5 года колонии

Гагаринский суд Москвы продлил на шесть месяцев домашний арест блогерам Валерии и Артему Чекалиным. Они обвиняются в выводе за границу более 250 миллионов рублей. На заседание девушка приехала с отцом своего будущего ребенка. Им оказался аргентинский тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

В ноябре в Москве выпало больше месячной нормы осадков. При этом температура продолжает оставаться на несколько градусов выше климатической нормы. Из-за этого на текущей неделе может вновь наблюдаться туман.

В Москве за последние три года построено почти 100 домов по программе реновации с использованием префаб-технологий. Это позволяет сократить сроки строительства до 50%. Часть элементов конструкций заранее создают на заводе, а после – привозят на площадку, где устанавливают в возводимые здания.

