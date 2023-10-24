Суд продлил домашний арест Блиновской еще на три месяца

Суд еще на три месяца продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Несмотря на просьбы защиты смягчить меру пресечения, суд снова остался на стороне обвинения.

Решение объяснили тем, что по делу нужно опросить еще не менее 20 человек, а также провести налоговую экспертизу. Кроме того, продлили и срок ареста имущества.

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, а также в легализации средств. Ущерб она частично компенсировала. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.