Виновница ДТП на улице Авиаторов находится в карантинном отделении СИЗО – УФСИН

В Федеральной службе исполнения наказаний рассказали, где находится Валерия Башкирова. Девушка сбила семью с тремя детьми на улице Авиаторов. Двое несовершеннолетних погибли.

По официальным данным, Башкирова не в одиночной камере, а на карантине – такова процедура для вновь прибывших в СИЗО.

Ранее СМИ сообщали, что пока девушка размещена в отдельной камере, но скоро ее переведут, так как нахождение в одиночке может негативно сказаться на ее психическом состоянии.

Накануне Башкировой изменили меру пресечения – из-под домашнего ареста перевели в СИЗО. Там она будет находиться минимум до середины сентября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.