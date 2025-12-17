Дело Долиной войдет в обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью в России

Дело народной артистки Ларисы Долиной против покупательницы ее квартиры Полины Лурье войдет в обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью в России, сообщили в Верховном суде.

Материалы готовят три коллегии – по гражданским, административным и экономическим спорам. В будущем это может помочь примерно 3 тысячам семей, которые борются за приобретенное жилье. Обзор практики нужен для единообразия.

