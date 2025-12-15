Суд оштрафовал пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогера

Суд оштрафовал пострадавшую от домогательств в метро Москвы 24-летнюю блогера Ксению Карпову на 25 тысяч рублей. Ее подругу также привлекли к ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение порядка в метро.

Карпова рассказала, что во время съемки видео на станции метро "Бауманская" прохожий грубо к ней обратился и домогался, после чего она обратилась в полицию. По ее словам, в постановлении суда указаны не соответствующие действительности обвинения, якобы она танцевала и мешала пассажирам, хотя этого не было. Теперь девушка намерена подать апелляцию на решение суда.

