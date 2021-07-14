Прокурор просит назначить блогеру Билу 2 года ограничения свободы по делу о ДТП

Сторона обвинения попросила признать блогера Била виновным и назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы и лишения прав на три года. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда, где проходят слушания по существу по делу блогера.

Авария с участием Эдварда Била произошла 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер.

В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшая является консультантом Госдумы Марией Артемовой.