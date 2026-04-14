14 апреля, 14:00
Выживший в Охотском море Пичугин приговорен к трем годам принудительных работ
Суд в Улан-Удэ приговорил Михаила Пичугина, выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море, к трем годам принудительных работ. Его обвинили в нарушении правил эксплуатации судна и использовании подложных документов.
В Уфе бетонная стена рухнула на детскую площадку во время сноса здания. В тот момент на территории никого не было. Пострадавших также нет.
В уссурийском заповеднике сняли на видео редкого амурского горала. Вид занесен в Красную книгу как уязвимый, в мире осталось всего около полутора тысяч особей. Форма рогов у каждого горала уникальна – как отпечаток пальца у человека.
