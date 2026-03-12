Суд взыскал с осужденных по делу о теракте в "Крокусе" штрафы около 1 млн рублей с каждого

Суд взыскал с осужденных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" штрафы в доход государства на суммы около 1 миллиона рублей с каждого. Об этом сообщила адвокат Елена Астафьева.

Также практически полностью удовлетворены гражданские иски потерпевших. 15 фигурантов получили пожизненные сроки. Осужденные считают такое наказание чрезмерным и собираются обжаловать решение суда.

