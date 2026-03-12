В СК РФ прокомментировали приговоры по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Следственным комитетом России собран комплекс доказательств, подтверждающих виновность 19 фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, доказано, что планирование преступления началось за несколько месяцев. Часть фигурантов прибыла из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Еще ряд лиц находились на территории России и занимались приобретением и изготовлением оружия.

Пожизненный срок получили 15 исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" и их пособники. Приговор вынесли в военном суде. Еще четверо пособников террористов отправятся в тюрьму на срок от 19 до 22,5 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.