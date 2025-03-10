Чертановский суд Москвы вынесет решение о мере пресечения для блогера Митрошиной

Чертановский суд Москвы назначит меру пресечения блогеру Александре Митрошиной 10 марта. Столичный СК будет ходатайствовать о заключении под стражу в СИЗО, а в прокуратуре попросили отправить Митрошину под домашний арест.

Ее обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. Речь идет о деньгах, которые она должна была заплатить в качестве налогов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.