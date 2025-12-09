Люблинский суд Москвы начал рассматривать дело о массовых отравлениях салатом лобио

Люблинский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело о массовых отравлениях россиян салатом лобио, зараженным ботулизмом. В результате инцидента в прошлом году погибли два человека, более 300 пострадали.

Все они заказывали продукт через два интернет-магазина, работавших с одним поставщиком. Пострадавшие, проведшие недели в реанимации, описывают тяжелые симптомы: двоение в глазах, онемение языка и сильная слабость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.