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Происшествия

Арестован главный фигурант дела об избиении баскетболиста Шведа

Арестован главный фигурант дела об избиении баскетболиста Шведа

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В субботу, 6 мая, суд арестовал главного фигуранта дела о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Молодой человек сознался, что участвовал в драке в центре Москвы.

В пятницу суд уже арестовал троих соучастников избиения спортсмена. Но, по мнению следствия, тяжелую травму баскетболисту нанес именно Юсуф Мирашуров.

Алексей Швед был избит в ночь на 2 мая у ресторана в центре столицы, после чего попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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