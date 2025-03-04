"Королеву марафонов" Блиновскую приговорили к 5 годам колонии общего режима

Елену Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Суд также назначил ей штраф в размере миллиона рублей и постановил конфисковать имущество в пользу государства.

Свои миллионы Блиновская заработала на онлайн-марафонах об исполнении желаний, которые позже начали массово предлагать и другие блогеры. Сейчас в Госдуме обсуждают закон о регулировании психологической деятельности, который поможет навести порядок в сфере инфобизнеса.

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