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04 марта, 07:15

Шоу-бизнес

"Королеву марафонов" Блиновскую приговорили к 5 годам колонии общего режима

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Елену Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Суд также назначил ей штраф в размере миллиона рублей и постановил конфисковать имущество в пользу государства.

Свои миллионы Блиновская заработала на онлайн-марафонах об исполнении желаний, которые позже начали массово предлагать и другие блогеры. Сейчас в Госдуме обсуждают закон о регулировании психологической деятельности, который поможет навести порядок в сфере инфобизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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