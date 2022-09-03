Трюкача из московского метро оштрафовали на 20 тысяч рублей. Такое решение вынес суд. Все произошло 30 августа на станции БКЛ "Проспект Вернадского". Любитель экстрима спрыгнул с балкона на платформу станции прямо перед поездом. Мужчина чуть не лишился ног и только чудом остался жив.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.