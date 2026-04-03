03 апреля, 13:45
Суд рассмотрит дело о драке футболиста Смолова в московском кафе, несмотря на примирение
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении футболиста Федора Смолова о драке в московском кафе, произошедшей весной прошлого года. Ранее слушание перенесли по просьбе прокуратуры, которая решила вызвать в суд потерпевшего, несмотря на заключенное мировое соглашение.
Смолов признал вину, принес извинения и в полной мере возместил ущерб потерпевшему. Адвокат футболиста просит прекратить дело на основании соглашения о примирении. Однако юристы рассказали, что прекращение уголовного дела в такой ситуации является исключительным вариантом.
