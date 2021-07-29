Комментаторы Олимпийских игр подверглись критике из-за небинарного скейтбордиста

В центре нового скандала на Олимпиаде оказались комментаторы спортивных телеканалов и член американской сборной по скейтборду Алана Смит.

Дело в том, что Алана – так называемая небинарная персона – предпочитает не относить себя к мужскому или женскому полу. И поэтому просит обращаться к себе гендеро-нейтральными местоимениями – "они".

Но комментаторы, пока еще не привыкшие к таким тонкостям, рассказывая о выступлениях Аланы Смит, использовали женские местоимения. За что и получили шквал критики, в частности, от американского журналиста-трансгендера Бритни де ла Кретаз. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.