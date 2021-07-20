Олимпийские чемпионы высказались об антисекс-кроватях в Токио

В преддверии олимпиады в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, приехавшие на соревнования спортсмены активно обсуждают условия пребывания в Олимпийской деревне. Одно из самых ярких впечатлений – картонные антисекс-кровати, на которых может поместиться только один человек весом не более 200 килограммов. На них нельзя прыгать и "праздновать", а дизайн создан специально для того, чтобы "избежать ненужных форм физического контакта".

А какие условия для спортсменов были десятилетия назад? Бывшие олимпийские чемпионы рассказали Москве 24, разрешались ли контакты между спортсменами на соревнованиях и в каких условиях им приходилось жить во время Олимпиады.



Антисекс-кровати в Токио

"Все скромно, тотальный японский минимализм", – комментирует пребывание в Олимпийской деревне в Токио российская гандболистка, олимпийская чемпионка 2016 года Анна Сень. Спортсменка сняла на видео номера, где разместилась российская сборная. Действительно, кровати выглядят довольно маленькими и узкими. Сообщалось, что они рассчитаны на одного человека и ломаются от резких движений, поэтому спортсменам не рекомендуют на них прыгать и "праздновать".

По данным СМИ, дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы "избежать ненужных форм физического контакта" на фоне строгих эпидемиологических правил на соревнованиях. В интернете спальные места уже прозвали антисекс-кроватями. Вместе с тем сообщалось, что организаторы Олимпиады выдадут участникам 160 тысяч презервативов, которые, к слову, использовать не рекомендуют – опять же, из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Развеять слухи о непрочности кроватей решил ирландский гимнаст Рис Маккленахан. Он записал видео, на котором активно прыгает на мебели и она остается целой.





Рис Маккленахан ирландский гимнаст Эти кровати должны быть "антисекс". Они сделаны из картона, это правда, но говорят, что они ломаются от резких движений. Так вот, это фейк!

Также спортсмены оказались недовольны тем, что номера слишком маленькие, а потолки для высоких атлетов очень низкие. Волейболисты буквально утыкаются в них головой.

В свою очередь, пресс-атташе Олимпийского комитета РФ Константин Выборнов считает, что российские спортсмены проживают в хороших условиях в Токио.

"Нынешние условия проживания наших спортсменов во многих компонентах не сравнимы ни с одной из летних Олимпиад за последние десятилетия. Отличаются в лучшую сторону. Могу сказать об этом с уверенностью, потому что побывал на многих Играх и видел различные варианты", – подчеркнул он.

Также Выборнов добавил, что по всем требованиям атлетов оргкомитет турнира идет навстречу. И если возникают какие-то отдельные проблемы, их оперативно устраняют сотрудники штаба делегации и представители оргкомитета.



Сборная РФ показала картонные кровати в Олимпийской деревне в Токио

"Контакты никто не предотвратит"

На фоне шума об обстановке в Олимпийской деревне в Токио бывшие атлеты вспоминают, что раньше спортсменов не размещали в каких-то особенно комфортных условиях. Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал Москве 24 о самом ярком опыте на зимних Олимпийских играх 1980 года в городе Лейк-Плэсид, США. Это была его четвертая олимпиада, где он взял золотую медаль.





Александр Тихонов советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион В 1980 году американцы нас разместили в тюрьме, вновь построенной для особо опасных преступников. Это были не кровати, это было что-то невероятное. Одеяла были из какой-то верблюжьей шерсти, это просто рашпили – примерно в таких условиях мы жили. Это ужас был.

Тихонов также рассказал, что раньше на соревнованиях Олимпийскую деревню разделяли на женскую и мужскую части. "В Саппоро (XI зимние Олимпийские игры в Японии, 1972 год. – Прим. ред.) женская Олимпийская деревня была огорожена, как концлагерь, туда пройти шансов никаких не было. Я был единственным спортсменом в ту пору, кто на спор туда пробрался", – вспоминает биатлонист.

При этом, по мнению Тихонова, физические контакты на Олимпиаде ограничить невозможно, тем более учитывая тот факт, что сейчас можно свободно перемещаться между корпусами.





Александр Тихонов советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Контакты никто не предотвратит абсолютно. Если есть какое-то влечение, это никто не ограничит. Тем более сейчас проход везде свободный.

Биатлонист рассказал, что и в новости про раздачу презервативов спортсменам ничего уникального нет. "Это всегда было. Их не раздавали, они просто лежали в номерах", – сообщил Тихонов. Чемпион также добавил, что нередки были случаи, когда знакомства спортсменов на Олимпиаде перерастали в долгосрочный союз, включая международные браки.



Фото: AP Photo/Kiichiro Sato

"Не изменяют своим половинкам"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова подтвердила Москве 24, что в Олимпийской деревне у спортсменов всегда были спартанские условия. Просто сейчас из-за интернета и хайп-новостей это вышло на уровень мирового обсуждения, считает она.





Светлана Журова олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета по международным делам Всегда задача организаторов подразумевала, что кровать должна быть маленькой, удобной, но абсолютно не подразумевала под собой, чтобы на ней находились 2 спортсмена вместе или на ней прыгать надо.

Журова вспоминает, как на соревнованиях в норвежском городе Лиллехаммер (XVII зимние Олимпийские игры, 1994 год) приходилось спать на очень маленьких кроватях. "Были такие кровати, на которой один-то человек еле помещался... У меня было ощущение, что это была детская кровать", – рассказала она.





Светлана Журова олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета по международным делам На Олимпиаде всегда спартанские условия, и это очень удивляет спортсменов, которые, например, 4 года ездили на чемпионаты и Кубки мира, жили в гостиницах, а тут оказываются в Олимпийской деревне. Молодые спортсмены полностью обескуражены и начинают сразу жаловаться.

Журова отметила, что существуют жесткие регламенты и стандарты МОК по организации условий, но если какая-то делегация хочет повысить комфорт проживания своих спортсменов, она может это сделать за свой счет. Например, заказать дополнительные кровати, оборудование или телевизор.

Также олимпийская чемпионка отметила, что презервативы всегда выдавали участникам олимпиад. В начале 1990-х годов это было сделано в формате мировой акции борьбы со СПИДом, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.





Светлана Журова олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета по международным делам Тем, что спортсмены принимали эти средства в подарок, они как бы говорили, что "мы против СПИДа, мы боремся за чистоту, будьте аккуратнее" – вот это про что. А не про то, что спортсмены занимаются сексом на Олимпиаде, поэтому им раздают презервативы.

По мнению Журовой, немногие спортсмены заводят романы или физический контакт во время Олимпиады. "Какие контакты, если свои любимые в основном находятся за пределами Олимпиады? У них есть свои половинки, которым они не собираются изменять на Олимпиаде. Дело в этом, а не в том, что контакты запрещены или разрешены", – подчеркнула Журова.

При этом она добавила, что "интересные случаи", вплоть до брака и рождения детей, происходят с болельщиками в период спортивных соревнований. Среди спортсменов такое бывает реже, считает Журова.