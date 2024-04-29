Новости мира: первая в мире гонка болидов с ИИ состоялась в ОАЭ

В Абу-Даби состоялась первая в мире гонка болидов с искусственным интеллектом. Каждая команда по-своему программировала машину для гонки, при этом на трассе все они в итоге столкнулись с техническими проблемами. Например, автопилот выставили и против человека. В одном из заездов была дуэль беспилотника с российским гонщиком Даниилом Квятом.

Тем временем жители Лондона борются с городскими видеокамерами. С дронов стали сбрасывать контейнер, который полностью перекрывает объектив камеры. Камеры установили в августе 2023 года – они фиксируют старые машины, из-за которых в атмосферу попадают вредные вещества. По задумке штраф должен мотивировать граждан переходить на новые авто, но британцы не оценили эту идею и уже сломали несколько тысяч камер.

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