Российским дзюдоистам разрешили использовать на международных соревнованиях флаг и гимн. Уже 28 ноября в Абу-Даби 19 российских дзюдоистов будут выступать на турнире под своим флагом, а в случае победы услышат национальный гимн. Это решение Международной федерации дзюдо многие эксперты называют историческим для всего спортивного сообщества.

Как атлеты добились признания, несмотря на запреты и политическое давление? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.