Форма поиска по сайту

Новости

27 марта, 08:00

Спорт

Новости спорта: 81-летняя хоккеистка сыграла очередной матч в Миннесоте

Новости спорта: Овечкин достиг 15-го места в истории по числу матчей в НХЛ

"Специальный репортаж": киберспорт

"Москва – столица спорта": чемпионат по средневековым боям прошел в Москве

В Москве впервые пройдут 6 велофестивалей

Тренировка по растяжке пройдет на ВДНХ 26 марта

Маскот подоил козу на стадионе во время чемпионата Эквадора по футболу

Сборная Никарагуа по футболу прибыла в Краснодар

19-й фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв" прошел в Москве

"Москва – столица спорта": состязания по силовому спорту состоялись в городе

Американка Бонни Ши в возрасте 81 года провела матч в хоккейной лиге Миннесоты. Женщина начала играть еще в детстве, брала папины перчатки и подкладывала журналы вместо щитков. В 50-е годы она стала первой девочкой, игравшей с мальчиками, но во взрослый мужской хоккей ее не пустили. Через 25 лет Бонни вернулась к спорту и продолжает выступать до настоящего времени.

Дисквалифицированный итальянский тренер Маттео Чичери проник на матч по футболу в облачении священника, чтобы руководить командой. Однако после победного гола выбежал на поле и был замечен.

Клуб "Динамо" из Дрездена попросил маленьких фанатов нарисовать игроков, и рисунки заменили фотографии на объявлении стартового состава.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

