Новости спорта: 81-летняя хоккеистка сыграла очередной матч в Миннесоте

Американка Бонни Ши в возрасте 81 года провела матч в хоккейной лиге Миннесоты. Женщина начала играть еще в детстве, брала папины перчатки и подкладывала журналы вместо щитков. В 50-е годы она стала первой девочкой, игравшей с мальчиками, но во взрослый мужской хоккей ее не пустили. Через 25 лет Бонни вернулась к спорту и продолжает выступать до настоящего времени.

Дисквалифицированный итальянский тренер Маттео Чичери проник на матч по футболу в облачении священника, чтобы руководить командой. Однако после победного гола выбежал на поле и был замечен.

Клуб "Динамо" из Дрездена попросил маленьких фанатов нарисовать игроков, и рисунки заменили фотографии на объявлении стартового состава.

