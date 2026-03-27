Новости спорта: Овечкин достиг 15-го места в истории по числу матчей в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин вышел на 15-е место в истории по числу матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В ночь на 27 марта капитан "Вашингтона" провел против "Юты" свой 1564-й матч в регулярных чемпионатах, сравнявшись с Никласом Лидстремом.

Сборная России по футболу проводит последние тренировки перед товарищеским матчем с Никарагуа, который пройдет 27 марта в Краснодаре. По предварительной информации, в стартовом составе Валерий Карпин выпустит вратаря ПСЖ Матвея Сафонова и полузащитника "Монако" Александра Головина.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила Елену Рыбакину из Казахстана в полуфинале турнира в Майами. Матч длился 1 час 20 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3. Соболенко подала 9 эйсов и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. В финале она сыграет против американки Коко Гауфф, которая 26 марта обыграла чешку Каролину Мухову.

