Олимпийский чемпион оценил шансы России на ЧМ по волейболу 2022 года

На Манежной площади запустили часы обратного отсчета до старта Чемпионата мира по волейболу 2022 года, который пройдет через год, с 26 августа по 11 сентября, в Москве и еще в девяти городах России. Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков оценил шансы российских спортсменов на победу.

"У наших ребят все шансы занять 1 место. И были шансы на Олимпиаде, но случайность, 2 очка не позволили", – сказал Волков.

Он отметил, что при поддержке своих болельщиков играть легче и приятнее, и выразил надежду, что игры будут проходить со зрителями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.