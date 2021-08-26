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Спорт

14:15

Олимпийский чемпион оценил шансы России на ЧМ по волейболу 2022 года

спорт видео Никита Гмыза Алина Гилева Мария Валиева

На Манежной площади запустили часы обратного отсчета до старта Чемпионата мира по волейболу 2022 года, который пройдет через год, с 26 августа по 11 сентября, в Москве и еще в девяти городах России. Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков оценил шансы российских спортсменов на победу.

"У наших ребят все шансы занять 1 место. И были шансы на Олимпиаде, но случайность, 2 очка не позволили", – сказал Волков.

Он отметил, что при поддержке своих болельщиков играть легче и приятнее, и выразил надежду, что игры будут проходить со зрителями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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