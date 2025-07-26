Фестиваль гидрофлая прошел в Измайловском парке

Море брызг и эффектные полеты над водой: 26 июля в Измайловском парке прошел фестиваль Hydrofly Fest. Здесь выступили более 100 профессиональных райдеров из разных уголков мира.

Программа включала спортивные состязания и показательные выступления в нескольких дисциплинах. Спортсмены летали на устройствах с реактивной тягой, скользили по воде на досках с мотором и делали головокружительные трюки на гидроциклах.

На фестивале было установлено сразу два мировых рекорда: по максимальной высоте полета на гидрофлае, а также по количеству человек, поднявшихся в воздух на одной доске.

Как возник этот зрелищный вид спорта и кто им увлекается? Какие навыки нужны, чтобы укротить реактивную доску? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.