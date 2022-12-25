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Международный турнир по дзюдо состоялся в Астрахани

Международный турнир по дзюдо состоялся в Астрахани

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Международный турнир по дзюдо "Кубок прикаспийских государств" состоялся в Астрахани. В турнире приняли участие мужские клубы, занявшие призовые места на клубном чемпионате России в этом году.

Это грозненский "Ахмат", петербургская "Явара-Нева", нальчикский "Локомотив Грин-Хилл" и сборный коллектив "Урал – Западная Сибирь", а также две команды из Казахстана, одна из Ирана и приглашенный организаторами клуб из Ставропольского края. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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