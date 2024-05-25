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25 мая, 00:00

Спорт

Обновленный стадион "Локомотив" планируется открыть в 2024 году

Обновленный стадион "Локомотив" планируется открыть в 2024 году

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Исторический стадион "Локомотив" возрождают в Москве. Почти 10 лет назад его пришлось законсервировать, так как на стадионе обветшали конструкции, а в 2024 году москвичам должны представить обновленную спортивную арену.

По данным на май 2024 года, на стадионе демонтировали мачты освещения, существующие трибуны, в здании выполнили демонтаж кровли и внутренних перегородок. Впоследствии на игровой арене площадью более семи тысяч квадратных метров можно будет заниматься и летом, и зимой благодаря искусственному покрытию с подогревом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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